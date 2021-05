Superlega | i 9 club pentiti chiedono scusa | chi infrangerà le regole pagherà fino a 100 milioni

(Di sabato 8 maggio 2021) L’Uefa riapre ai 9, che hanno ammesso l’errore e chiesto. Il Corriere dello Sport scrive che le società “hanno riconosciuto lacome un errore, accettando di firmare una ‘dichiarazione di impegno’ futura con tanto di multe pesantissime (100di euro) nel caso in cui dovessero in futuro decidere di partecipare a competizioni non autorizzate”. Nel comunicato diramato ieri, la Uefa scrive che i 9“riconoscono e accettano che il progetto dellaè stato un errore eai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali, aieuropei e alla Uefa. Hanno anche riconosciuto che il progetto non sarebbe stato autorizzato in base agli statuti e ai ...

Che, poi, questapotrebbero giocarsela in famiglia: gli altri novesi sono arresi ufficialmente. Senza condizioni. Pagheranno in beneficenza per il tentativo maldestro, si beccheranno ...Ma "non si può dire lo stesso deiche restano impegnati nella", ovvero Juventus, Barcelona e Real Madrid, "e la Uefa si occuperà più tardi di questi". L'ente "si riserva il ...Secondo il New York Times Juventus, Real Madrid e Barcellona, che ad oggi non hanno firmato la lettera di rinuncia alla Superlega su richiesta dell’Uefa vorrebbero intraprendere un’azione legale contr ...Su Tuttosport: "Juve-Barça-Real Stangati“. Inter, Milan e altre 7 società uscite dalla Superlega firmano l’ accordo con l’ Uefa, schivano multe fino a ...