Spezia-Napoli 1-4: con un Osimhen così è tutto più facile (Di sabato 8 maggio 2021) Il Napoli vince e convince trascinato da un Osimhen in forma smagliante. Per lo Spezia il passo falso può essere fatale in chiave salvezza Dallo Spezia allo Spezia. Il Napoli è finalmente maturo e si mostra in grado di eliminare le scorie del periodo negativo di infortuni che lo ha falcidiato da inizio anno. Il cerchio si chiude proprio contro lo Spezia che al Maradona dominò in lungo e in largo vincendo 1-2 (con tanto di complimenti di De Laurentiis ad Italiano). Per il Napoli la vittoria è fondamentale e permette agli azzurri di rimanere aggrappati alla corsa Champions puntando un occhio alla gara di domani sera tra Juventus e Milan. Lo Spezia accusa il colpo: la lotta per la salvezza ora si fa dura. La partita Nella prima ... Leggi su zon (Di sabato 8 maggio 2021) Ilvince e convince trascinato da unin forma smagliante. Per loil passo falso può essere fatale in chiave salvezza Dalloallo. Ilè finalmente maturo e si mostra in grado di eliminare le scorie del periodo negativo di infortuni che lo ha falcidiato da inizio anno. Il cerchio si chiude proprio contro loche al Maradona dominò in lungo e in largo vincendo 1-2 (con tanto di complimenti di De Laurentiis ad Italiano). Per illa vittoria è fondamentale e permette agli azzurri di rimanere aggrappati alla corsa Champions puntando un occhio alla gara di domani sera tra Juventus e Milan. Loaccusa il colpo: la lotta per la salvezza ora si fa dura. La partita Nella prima ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SpeziaNapoli ?? - ZZiliani : Segna come un attaccante, serve assist e gioca cento palloni a partita: difficile trovare un centrocampista più for… - MassimoCaputi : #Osimhen uomo partita, ma soprattutto in crescita per rendimento e qualità. Dopo il mezzo passo falso con il Caglia… - LAROMA24 : #SerieA, poker del #Napoli allo #Spezia: doppietta di #Osimhen. 1-1 tra #Udinese e #Bologna ??… - Roberto11712522 : #:SerieA: Spezia 1 and Napoli 4 FT:???????????? -