Serie A, Inter-Sampdoria: ampio turnover per Conte, Ranieri con il 4-4-1-1. Le formazioni ufficiali (Di sabato 8 maggio 2021) "San Siro" è pronto ad accogliere i Campioni d'Italia.Ritorno tra le mura amiche da Campioni d'Italia per l'Inter di Antonio Conte che, nella giornata di domani, affronterà la Sampdoria a "San Siro" dopo aver già raggiunto la matematica. 7 cambi per i nerazzurri rispetto a Crotone: a centrocampo c'è Vecino, in attacco Sanchez-Lautaro. Ranieri punta su Gaston Ramirez e Keita.Di seguito, le formazioni ufficiali:Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. All. ConteSampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Gaston Ramirez; Keita Balde. All. ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021) "San Siro" è pronto ad accogliere i Cni d'Italia.Ritorno tra le mura amiche da Cni d'Italia per l'di Antonioche, nella giornata di domani, affronterà laa "San Siro" dopo aver già raggiunto la matematica. 7 cambi per i nerazzurri rispetto a Crotone: a centrocampo c'è Vecino, in attacco Sanchez-Lautaro.punta su Gaston Ramirez e Keita.Di seguito, le(3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. All.(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Gaston Ramirez; Keita Balde. All. ...

