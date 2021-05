Razzo cinese, non solo chiusi in casa: cosa consiglia di fare la Protezione Civile (Di sabato 8 maggio 2021) Prevista la caduta di un Razzo cinese sulla Terra: la Protezione Civile ha diramato una serie di consigli utilissimi, cosa bisogna fare. Non si fa altro che parlare di questo: la “furia” incontrollata del Razzo cinese in caduta sulla Terra proprio nelle prossime ore. Lanciato nello spazio il 29 Aprile, sembrerebbe che esso stia per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 8 maggio 2021) Prevista la caduta di unsulla Terra: laha diramato una serie di consigli utilissimi,bisogna. Non si fa altro che parlare di questo: la “furia” incontrollata delin caduta sulla Terra proprio nelle prossime ore. Lanciato nello spazio il 29 Aprile, sembrerebbe che esso stia per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - jacexele : RT @chiaralaporella: La Protezione Civile suggerisce alle regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, S… - sighmarty00 : RT @farnweh: razzo cinese sugli elios appena tword esce noi ci crediamo ci speriamo siamo qui per questo -