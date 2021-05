Razzo cinese in caduta libera verso l’Italia: a rischio la Campania, ecco cosa fare (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNove regioni italiane sono a rischio per il rientro – in caduta libera – del Razzo spaziale cinese “Lunga marcia 5B”. Non è la prima volta che la Cina non controlla il rientro dello stadio del Razzo. La previsione di rientro è prevista per le ore 2:24 del 9 maggio, con un possibile scarto (sia avanti che indietro) di circa 6 ore. E con il passare dei giorni aumentano le probabilità che parti del Razzo cinese possano cadere in Italia. Nove le regioni – del Centro-Sud – a rischio e nel frattempo la Protezione Civile ha dato indicazioni su cosa fare per non correre pericoli. Gli esperti dicono che è presto per trarre conclusioni e l’orbita potrebbe ancora subire delle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNove regioni italiane sono aper il rientro – in– delspaziale“Lunga marcia 5B”. Non è la prima volta che la Cina non controlla il rientro dello stadio del. La previsione di rientro è prevista per le ore 2:24 del 9 maggio, con un possibile scarto (sia avanti che indietro) di circa 6 ore. E con il passare dei giorni aumentano le probabilità che parti delpossano cadere in Italia. Nove le regioni – del Centro-Sud – ae nel frattempo la Protezione Civile ha dato indicazioni super non correre pericoli. Gli esperti dicono che è presto per trarre conclusioni e l’orbita potrebbe ancora subire delle ...

