Ponte Stretto | Musumeci | ora parola a Draghi ++

Advertising

fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, il ministero dei Trasporti pubblica la relazione sull’opera: “Profonde motivazioni per realizz… - agorarai : Mario Tozzi, che negli anni si è occupato varie volte del ponte sullo Stretto di Messina, da esperto ci spiega perc… - fattoquotidiano : PONTE SULLO STRETTO 'Profonde motivazioni per realizzarlo' - legatte61 : Avete rotto il cazzo con questo ponte sullo stretto. - ilSicilia : #Cronaca #nellomusumeci Ponte sullo Stretto, Musumeci: “Ora la parola passa a Draghi” -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Stretto

Così all'ANSA il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, commenta il via libera del Comitato tecnico del Mit alsullo. "Dal governo centrale ci aspettiamo una parola ...... il polo tecnologico e ambientale di Taranto , per la produzione del cosiddetto acciaio pulito; ilsullodi Messina , che non deve essere solo un'opera di ingegneria ma un sistema nel ...«Adesso dopo il parere tecnico serve un atto di responsabilità da parte di tutti, a cominciare dal premier Draghi. C'è già un progetto esecutivo, perché continuare a perdere tempo, mi sentirei legitti ...Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Si terrà domani l'Assemblea Costituente del Movimento Mezzogiorno Federato, movimento che ha come suo obiettivo principale ...