Paola Di Benedetto: ecco chi è il suo ex fidanzato (Di sabato 8 maggio 2021) Tutto su Matteo Gentili: calciatore, concorrente del Grande Fratello, ed ex fidanzato di Paola Di Benedetto, una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi 2018. (Instagram)Chi è Matteo Gentili Chi è Matteo Gentili classe 1989, è originario di Viareggio dov’è nato il 21 agosto. Fin da piccolo ha sempre avuto la passione per il mondo del calcio, e così grazie anche allo sprono dei genitori ha iniziato a praticarlo prima a livello dilettantistico e poi agonistico. All’età di 12 anni, inoltre, Matteo già militava tra le fila del Margine Coperta, vivaio per aspiranti calciatore dell’Atalanta. Nel 2006, inoltre, ha avuto anche la fortuna di giocare con la maglia della Primavera, ed è stato anche convocato in serie A, occupando un posto in panchina. Per una stagione, dal 2010 al 2011 ha anche giocato nell’Atalanta riuscendo a ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021) Tutto su Matteo Gentili: calciatore, concorrente del Grande Fratello, ed exdiDi, una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi 2018. (Instagram)Chi è Matteo Gentili Chi è Matteo Gentili classe 1989, è originario di Viareggio dov’è nato il 21 agosto. Fin da piccolo ha sempre avuto la passione per il mondo del calcio, e così grazie anche allo sprono dei genitori ha iniziato a praticarlo prima a livello dilettantistico e poi agonistico. All’età di 12 anni, inoltre, Matteo già militava tra le fila del Margine Coperta, vivaio per aspiranti calciatore dell’Atalanta. Nel 2006, inoltre, ha avuto anche la fortuna di giocare con la maglia della Primavera, ed è stato anche convocato in serie A, occupando un posto in panchina. Per una stagione, dal 2010 al 2011 ha anche giocato nell’Atalanta riuscendo a ...

Advertising

BeansFrancesca : RT @katiadiluna16: Le parole di #federicorossi sulla fidanzata #paoladobenedetto a #radiobruno in occasione del singolo #pesche che ne pens… - BeansFrancesca : RT @AlleTattoo: In bocca al lupo alla STUPENDISSIMA PAOLA DI BENEDETTO per la #finale del #grandefratello di #stasera #tatuaggio #gfvip #… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Canale 5 con @verissimotv. ospiti Giorgia Meloni, Elisa Isoardi, Anna Pettinelli, Veronica Pe… - hugsmedobrev : - 3 maggio - per l’incontra tra Pierpaolo e Cecilia Rodriguz, che si aggiunge agli incontri del hate club dopo: -… - gaetano_paola : @Orli19831 wow è da un sacco di tempo che dico di fare sto benedetto 442....e se dovesse andare bene sono un palpab… -