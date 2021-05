«Non si riesce ad andare avanti». Aumenta il tasso dei suicidi in Italia (Di sabato 8 maggio 2021) Le vittime del Covid non sono solo quelle che non riescono a sconfiggere il virus, ma anche tutti i lavoratori stretti in una morsa talmente soffocante da convincersi di non potere più andare avanti. L’ultima in ordine di tempo è il titolare 53enne di un bar in zona Tiburtina, a Roma, trovato impiccato in un sottoscala. Nonostante la chiamata della moglie e di due amici al 118 e al 113, non c’è stato nulla da fare: i testimoni spiegano di aver trovato, nella giornata del 7 maggio, la serranda alzata a metà: «Usciva tutte le mattine per andare in quel locale, è vero che aveva problemi economici» ha spiegato la moglie alle forze dell’ordine. Leggi su vanityfair (Di sabato 8 maggio 2021) Le vittime del Covid non sono solo quelle che non riescono a sconfiggere il virus, ma anche tutti i lavoratori stretti in una morsa talmente soffocante da convincersi di non potere più andare avanti. L’ultima in ordine di tempo è il titolare 53enne di un bar in zona Tiburtina, a Roma, trovato impiccato in un sottoscala. Nonostante la chiamata della moglie e di due amici al 118 e al 113, non c’è stato nulla da fare: i testimoni spiegano di aver trovato, nella giornata del 7 maggio, la serranda alzata a metà: «Usciva tutte le mattine per andare in quel locale, è vero che aveva problemi economici» ha spiegato la moglie alle forze dell’ordine.

