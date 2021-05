Neymar - Psg | rinnovo in arrivo Mbappé invece…

(Di sabato 8 maggio 2021) Fine della telenovela, almeno per L'Equipe. Secondo il quotidiano francese, in giornata arriverà la tanto attesa firma dele l'annuncio ufficiale del prolungamento per altri quattro anni dell'...

Secondo il quotidiano francese, in giornata arriverà la tanto attesa firma del rinnovo e l'annuncio ufficiale del prolungamento per altri quattro anni dell'accordo trae il. Niente ...È l'ultima immagine dinella massima competizione continentale. Trofeo che ha vinto sì con il Barcellona nel 2015 in finale contro la Juventus , ma che con ilnon riesce proprio a ...Con il calcio in crisi per la pandemia per il brasiliano è già un successo mantenere lo stesso stipendio (soldi che nessun altra società potrebbe probabilmente versargli) ...L’anticipazione dell’Equipe: “Il fuoriclasse brasiliano prolungherà fino al 2026. Ancora bloccate le trattative con il campione del mondo, tentato dal Real Madrid” ...