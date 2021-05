Napoli, per Mertens caviglia ko: in campo solo 7' con lo Spezia (Di sabato 8 maggio 2021) LA Spezia - E' durata solo sette minuti la partita di Dries Mertens : il belga del Napoli infatti è entrato al 24' della seconda frazione di gioco nella gara con lo Spezia al Picco, rilevando ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021) LA- E' duratasette minuti la partita di Dries: il belga delinfatti è entrato al 24' della seconda frazione di gioco nella gara con loal Picco, rilevando ...

Advertising

CarloCalenda : Come si può anche solo pensare di affidare la Regione Lazio ai 5S e di candidare Fico a Napoli? Altro che nuovo cor… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A FEMMINILE, JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA Decisiva la vittoria per 2-0 contro il Napoli Quarto titolo… - ZZiliani : E adesso buon divertimento soprattutto ad #Atalanta, #Milan, #Napoli e #Lazio: con la #Juventus che incorrerà nei f… - sportli26181512 : Spezia-Napoli 1-4: tabellino, statistiche e marcatori: I dati della gara valevole per la trentacinquesima giornata… - sportli26181512 : Spezia-Napoli 1-4: ciclone Osimhen, Gattuso secondo: Una doppietta dell'attaccante nigeriano e i gol di Zielinski e… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Napoli, brutte notizie: Mertens va ko, costretto ad uscire per infortunio 1 Giornata positiva per il Napoli che vince in casa dello Spezia grazie a uno strepitoso Victor Osimhen. Anche in un pomeriggio del genere però ci sono notizie negative. Al 69' Mertens è entrato in campo al posto di ...

Spezia - Napoli 1 - 4: ciclone Osimhen, Gattuso secondo Un ciclone da Champions . Osimhen si abbatte sullo Spezia e fa riprendere al Napoli la corsa per un posto nell'Europa che conta dopo la frenata con il Cagliari. Gattuso adesso è a tre partite dal raggiungimento della qualificazione che rappresenta un obiettivo fondamentale per ...

Napoli, i convocati per lo Spezia: out Koulibaly, c'è Ospina Corriere dello Sport.it Napoli, 4-1 allo Spezia: Osimhen top, prima finale per Champions è buona Lo Spezia non è ancora certo della salvezza, il Napoli è alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera oggi pomeriggio allo stadio Picco. Da una ...

Napoli travolgente al Picco, 4-1 allo Spezia LA SPEZIA (ITALPRESS) – Il Napoli travolge lo Spezia per 4-1 nell’anticipo della 35^ giornata ed ottiene tre punti importanti nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. I partenop ...

1 Giornata positivailche vince in casa dello Spezia grazie a uno strepitoso Victor Osimhen. Anche in un pomeriggio del genere però ci sono notizie negative. Al 69' Mertens è entrato in campo al posto di ...Un ciclone da Champions . Osimhen si abbatte sullo Spezia e fa riprendere alla corsaun posto nell'Europa che conta dopo la frenata con il Cagliari. Gattuso adesso è a tre partite dal raggiungimento della qualificazione che rappresenta un obiettivo fondamentale...Lo Spezia non è ancora certo della salvezza, il Napoli è alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera oggi pomeriggio allo stadio Picco. Da una ...LA SPEZIA (ITALPRESS) – Il Napoli travolge lo Spezia per 4-1 nell’anticipo della 35^ giornata ed ottiene tre punti importanti nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. I partenop ...