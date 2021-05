Mercenario messinese, la comunità ellenica dello Stretto al fianco del prof. Macris (Di sabato 8 maggio 2021) Sulla vicenda del Mercenario messinese, nel quale è indagato il professor Daniele Macris, il " Consiglio direttivo della comunità ellenica dello Stretto esprime vicinanza e sostegno al presidente, prof.... Leggi su feedpress.me (Di sabato 8 maggio 2021) Sulla vicenda del, nel quale è indagato ilessor Daniele, il " Consiglio direttivo dellaesprime vicinanza e sostegno al presidente,....

Advertising

Leleprox : RT @messveneto: Dalla Sicilia al Donbass come mercenario, adesso è ricercato dal Ros: Messinese di 28 anni, sarebbe stato arruolato in Ital… - infoitinterno : Arrestato mercenario messinese, combatteva con le milizie filorusse - infoitinterno : Ventottenne messinese mercenario in Ucraina, indagato anche il docente Daniele Macris - VicentePugliaAr : RT @Corriere: Donbass, messinese 28 enne arrestato: era un mercenario reclutato dai filorussi - live_messina : Mercenario messinese: perquisita l'abitazione del professore Macris. Accusa di terrorismo -