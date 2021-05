Mario Draghi dopo Oporto 2021 tra diritti sociali, Green pass e riaperture: “Calcolare bene il rischio” (Di sabato 8 maggio 2021) A conclusione del vertice europeo di Porto, summit per coordinare le politiche sociali dell’UE, il premier italiano Mario Draghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il Summit europeo di Porto è importantissimo e ha trattato un tema centrale e necessario, come quello dei diritti sociali in relazione anche e soprattutto al mercato del lavoro. Oporto 2021, il summit e i partecipanti L’idea lanciata da Junker nel 2017, si è concretizzata solo ieri e il premier non nasconde né le difficoltà del percorso né la strada che c’è da fare ancora: “Sembra ovvio ma il processo iniziò nel 2017, lanciato da Juncker. Quattro anni per portare tutto il Consiglio a condividere una prima forma di coordinamento dei mercati del lavoro e soprattutto dei ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 8 maggio 2021) A conclusione del vertice europeo di Porto, summit per coordinare le politichedell’UE, il premier italianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il Summit europeo di Porto è importantissimo e ha trattato un tema centrale e necessario, come quello deiin relazione anche e soprattutto al mercato del lavoro., il summit e i partecipanti L’idea lanciata da Junker nel 2017, si è concretizzata solo ieri e il premier non nasconde né le difficoltà del percorso né la strada che c’è da fare ancora: “Sembra ovvio ma il processo iniziò nel 2017, lanciato da Juncker. Quattro anni per portare tutto il Consiglio a condividere una prima forma di coordinamento dei mercati del lavoro e soprattutto dei ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi ha partecipato oggi al Porto Social Summit #EUSocialSummit21 ?? - fattoquotidiano : Chissà se, prima o poi, Mario Draghi proferirà parola sul tema. Nel frattempo, il caso del sottosegretario all’Econ… - fanpage : L'ex Premier Giuseppe Conte rivendica una certa continuita del suo operato nell'esecutivo di Mario Draghi - mariotoscana196 : RT @Glen63790359: @mariotoscana196 Mario Draghi è l'italiano più influente al mondo in questo momento. Dato che la Merkel tra poco lascia e… - inotg_inot59 : RT @serebellardinel: Al #socialsummit: #Draghi: troppe diseguaglianze, non lasciare nessuno indietro!E per riuscirci meglio ha abolito dal… -