LIVE Giro d’Italia, cronometro Torino in DIRETTA: Victor Campenaerts al comando (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA cronometro 14.11 Victor Campenaerts al comando: il belga della Qhubeka-Assos chiude con lo stesso tempo di Dekker, ma balza al comando con qualche centesimo di margine. 14.10 Devastante la cronometro di David Dekker: il giovane olandese è andato a prendere Filippo Tagliani chiudendo la cronometro con il tempo di 9’19”. 14.09 Gorka Izagirre davanti a Campenaerts all’intermedio. 14.08 All’intermedio Giovanni Aleotti è a 8” da David Dekker. 14.07 Attenzione: Campenaerts non è al comando all’intermedio, c’è David Dekker con 4’05”. 14.05 4’21” il primo intermedio di Tagliani, Campenaerts dovrebbe ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA14.11al: il belga della Qhubeka-Assos chiude con lo stesso tempo di Dekker, ma balza alcon qualche centesimo di margine. 14.10 Devastante ladi David Dekker: il giovane olandese è andato a prendere Filippo Tagliani chiudendo lacon il tempo di 9’19”. 14.09 Gorka Izagirre davanti aall’intermedio. 14.08 All’intermedio Giovanni Aleotti è a 8” da David Dekker. 14.07 Attenzione:non è alall’intermedio, c’è David Dekker con 4’05”. 14.05 4’21” il primo intermedio di Tagliani,dovrebbe ...

Advertising

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - Eurosport_IT : Ci siamo, oggi comincia il Giro d'Italia 104 ???????? ? LIVE dalle 13:00 ?? Torino-Torino (8,6 km - cronometro individu… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 prima tappa LIVE: davanti all’arrivo Victor Campenaerts - #DIRETTA #d’Italia #prima… - TOSADORIDANIELA : RT @acmilanyouth: ?? 61' GOOOL! ANCORA JACK! ???? Punizione dal limite per Olzer, splendido sinistro a giro: palla in rete, è doppietta! ?? #… -