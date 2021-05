Libia: ufficiale Aliseo, salvi per questione di centimetri (Di sabato 8 maggio 2021) "Prima ci hanno abbordato, tre militari armati sono saliti a bordo e poi si sono portati il nostro comandante a bordo della loro motovedetta". Questo il primo racconto di Girolamo Giacalone, ufficiale ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) "Prima ci hanno abbordato, tre militari armati sono saliti a bordo e poi si sono portati il nostro comandante a bordo della loro motovedetta". Questo il primo racconto di Girolamo Giacalone,...

Le milizie di Tripoli attaccano la ministra degli Esteri, tensioni con la Turchia ...hanno cercato di minimizzare l'accaduto ricordando che l'Hotel Corinthia non è la sede ufficiale ...ha criticato duramente le dichiarazioni del ministro degli Esteri sul ritiro dei mercenari dalla Libia ...

