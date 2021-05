La uccide dopo un appuntamento ‘al buio’ mentre il figlio di lei gioca nella stanza accanto (Di sabato 8 maggio 2021) Era appena rientrata a casa insieme all’uomo con il quale si era vista per un appuntamento al buio. Lo stesso uomo che l’ha uccisa mentre uno dei suoi due figli giocava nella stanza accanto. A trovare il corpo di Shanika Bogan, 31 anni, è stata sua madre. Siamo in Ohio e i fatti risalgono al 30 aprile. Tracie Berry, la madre di Shanika, ha raccontato a WHIO-TV cosa le ha detto il nipote di 10 anni: “Quell’uomo mi ha detto che avrebbe fatto un massaggio alla mamma”. La signora Berry ha poi aggiunto: “So che è andato nella stanza di mia figlia poi è tornato da mio nipote e gli ha detto ‘tua madre sta riposando, mangiati dei cereali’, e se n’è andato”. L’arresto di Kendall Beasley, 28 anni, è avvenuto giovedì 6 maggio, le accuse sono di aggressione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Era appena rientrata a casa insieme all’uomo con il quale si era vista per unal buio. Lo stesso uomo che l’ha uccisauno dei suoi due figliva. A trovare il corpo di Shanika Bogan, 31 anni, è stata sua madre. Siamo in Ohio e i fatti risalgono al 30 aprile. Tracie Berry, la madre di Shanika, ha raccontato a WHIO-TV cosa le ha detto il nipote di 10 anni: “Quell’uomo mi ha detto che avrebbe fatto un massaggio alla mamma”. La signora Berry ha poi aggiunto: “So che è andatodi mia figlia poi è tornato da mio nipote e gli ha detto ‘tua madre sta riposando, mangiati dei cereali’, e se n’è andato”. L’arresto di Kendall Beasley, 28 anni, è avvenuto giovedì 6 maggio, le accuse sono di aggressione e ...

