Kingston | prime RAM DDR5 overcloccabili in dirittura di arrivo

Leggi su tuttotek

(Di sabato 8 maggio 2021) Le RAMsono sempre più vicine, e diversi produttori di apprestano ad iniziare la produzione., promette moduliI modulipresto debutteranno nel settore consumer, enon si fa trovare impreparata. Giorni fa riportavamo la notizia di una conferma abbastanza ufficiosa relativa alle future generazioni di processori AMD ed Intel, che supporteranno le RAM. Dunque siamo in un momento per il quale sono diversi i produttori che iniziano a lavorare sui primi sample. Oggi da un comunicato ufficiale diapprendiamo che l’azienda ha già avviato le spedizioni di nuovi moduli, ma c’è di più, le proprie RAMsupporteranno appieno con le funzionalità di overclock. Non conosciamo, poichè ...