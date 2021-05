Ex cantante di Amici svela il rimpianto più grande | non lo rifarebbe

Leggi su youmovies

(Di sabato 8 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’exdiricorda la partecipazione a Sanremo. Le cose non andarono come sperate. È pentito della sua canzone? Salire sul palco del teatro Ariston di Sanremo è un’emozione travolgente indescrivibile, ma esibirsi al Festival è per unun traguardo importante, vuoi per la rilevanza della kermesse, vuoi per la tradizione e per