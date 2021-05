Ddl Zan, oltre 8mila in piazza a Milano: "Votatelo, il tempo è scaduto" (Di sabato 8 maggio 2021) “Votate la legge Zan, il tempo è scaduto”. Una piazza con oltre 8 mila persone, secondo la stima degli organizzatori, ha chiesto a Milano l’approvazione del ddl contro l’omotransfobia. All’appuntamento all’All’Arco della Pace – organizzato dai Sentinelli di Milano – hanno aderito in tanti: persone comuni, gente dello spettacolo, transgender e politici, tra cui la cinque stelle Alessandra Maiorino e il forzista Elio Vito, che si è dissociato dalle scelte del suo partito. E ancora, i Pd Emanuele Fiano, Simona Malpezzi e Pierfrancesco Majorino. Hanno portato la loro testimonianza anche Paola Turci, Lella Costa e Malika, la ragazza cacciata da casa perché lesbica. Dalle 15 alle 18, sul palco è stato un ricco accavallarsi di voci. “Siamo qui perché non c’è più tempo, i ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) “Votate la legge Zan, il”. Unacon8 mila persone, secondo la stima degli organizzatori, ha chiesto al’approvazione del ddl contro l’omotransfobia. All’appuntamento all’All’Arco della Pace – organizzato dai Sentinelli di– hanno aderito in tanti: persone comuni, gente dello spettacolo, transgender e politici, tra cui la cinque stelle Alessandra Maiorino e il forzista Elio Vito, che si è dissociato dalle scelte del suo partito. E ancora, i Pd Emanuele Fiano, Simona Malpezzi e Pierfrancesco Majorino. Hanno portato la loro testimonianza anche Paola Turci, Lella Costa e Malika, la ragazza cacciata da casa perché lesbica. Dalle 15 alle 18, sul palco è stato un ricco accavallarsi di voci. “Siamo qui perché non c’è più, i ...

LegaSalvini : ?? Suor Anna Monia Alfieri: 'Non esiste un vuoto nella disciplina giuridica italiana. Già oggi c’è il diritto alla v… - civati : Ma il contrario del ddl Zan è Naz, inteso come abbreviazione? Chiedo per un sacco di persone che vorrebbero essere… - CarloCalenda : Un bel modo Naz di discutere Giuseppe. Noi voteremo il ddl Zan, ma questo clima per cui chi è contrario è un nazis… - pleopizzi : RT @petergomezblog: Ddl Zan, in 8mila alla manifestazione di Milano: “La gente vuole questa legge che non è per le minoranze ma contro l’od… - ruiciccio : RT @Corriere: Omofobia, Pascale alla manifestazione per il ddl Zan: «Non posso più votare Forza Italia» -