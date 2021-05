Calcio, Serie A 2021: la Fiorentina vince 2-0 con la Lazio e si avvicina alla salvezza. Champions più lontana per i biancocelesti (Di sabato 8 maggio 2021) Battuta d’arresto pesantissima in ottica Champions League per la Lazio di Simone Inzaghi, che perde in trasferta a Firenze per 2-0 e resta a -5 dal quarto posto in classifica quando mancano quattro incontri da disputare nella Serie A 2020-2021 di Calcio maschile. 3 punti vitali invece per la Fiorentina, che si avvicina alla salvezza portandosi a +7 sulla zona retrocessione in attesa degli incontri di domani. La Lazio prova a fare la partita fin dai primi minuti ma è la Viola a creare la prima occasione in ripartenza, con Bonaventura che non riesce però a spizzare bene di testa verso la porta avversaria su assist di Ribery. All’11’ i biancocelesti vanno vicinissimi al gol del vantaggio, ma Dragowski è ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Battuta d’arresto pesantissima in otticaLeague per ladi Simone Inzaghi, che perde in trasferta a Firenze per 2-0 e resta a -5 dal quarto posto in classifica quando mancano quattro incontri da disputare nellaA 2020-dimaschile. 3 punti vitali invece per la, che siportandosi a +7 sulla zona retrocessione in attesa degli incontri di domani. Laprova a fare la partita fin dai primi minuti ma è la Viola a creare la prima occasione in ripartenza, con Bonaventura che non riesce però a spizzare bene di testa verso la porta avversaria su assist di Ribery. All’11’ ivanno vicinissimi al gol del vantaggio, ma Dragowski è ...

