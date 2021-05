Bayern Monaco, Flick: “Tornare in futuro? Non lo escluderei” (Di sabato 8 maggio 2021) “La prestazione di stasera è stata degna di una squadra che ha vinto il titolo, il margine così ampio ce lo siamo meritato. Purtroppo ci sono mancati giocatori importanti nelle partite europee, ma siamo comunque soddisfatti di aver trionfato in campionato: congratulazioni a tutto il club per il risultato ottenuto. Il lavoro di squadra è stato molto buono nel corso di tutta la stagione, mi sono trovato davvero bene qui: potrei riTornare in futuro? Non lo escluderei, questo è il mio club“. Queste le parole di Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, che nella conferenza al termine della vittoria contro il Borussia Moechengladbach per 6-0 non esclude un clamoroso ritorno in futuro. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) “La prestazione di stasera è stata degna di una squadra che ha vinto il titolo, il margine così ampio ce lo siamo meritato. Purtroppo ci sono mancati giocatori importanti nelle partite europee, ma siamo comunque soddisfatti di aver trionfato in campionato: congratulazioni a tutto il club per il risultato ottenuto. Il lavoro di squadra è stato molto buono nel corso di tutta la stagione, mi sono trovato davvero bene qui: potrei riin? Non lo, questo è il mio club“. Queste le parole di Hans-Dieter, tecnico del, che nella conferenza al termine della vittoria contro il Borussia Moechengladbach per 6-0 non esclude un clamoroso ritorno in. SportFace.

