Assalto armato a un blindato portavalori: le incredibili manovre di fuga della guardia che non perde la calma tra spari e speronamenti (Di sabato 8 maggio 2021) Il filmato della telecamera di sicurezza sul cruscotto di un blindato portavalori mostra due guardie private mentre subiscono un attacco armato da un gruppo di rapinatori in Sud Africa. Leo Prinsloo e Lloyd Mthombeni del Fortis Group stavano viaggiando sulle strade di Pretoria quando due macchine hanno iniziato a speronare e colpire il blindato. Il sangue freddo e l’incredibile abilita’ dell’autista hanno permesso alle due guardie di salvare la pelle e il prezioso contenuto del furgone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Il filmatotelecamera di sicurezza sul cruscotto di unmostra due guardie private mentre subiscono un attaccoda un gruppo di rapinatori in Sud Africa. Leo Prinsloo e Lloyd Mthombeni del Fortis Group stavano viaggiando sulle strade di Pretoria quando due macchine hanno iniziato a speronare e colpire il. Il sangue freddo e l’incredibile abilita’ dell’autista hanno permesso alle due guardie di salvare la pelle e il prezioso contenuto del furgone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Assalto armato a un blindato portavalori: le incredibili manovre di fuga della guardia che non perde la calma tra s… - GiorgioAntonel1 : RT @Zbarskij: Colpa del reddito di cittadinanza. Pure negli USA. Che non so più se provare pena per questi ricchi che invidiano la working… - dukana2 : RT @Zbarskij: Colpa del reddito di cittadinanza. Pure negli USA. Che non so più se provare pena per questi ricchi che invidiano la working… - Keynesblog : RT @Zbarskij: Colpa del reddito di cittadinanza. Pure negli USA. Che non so più se provare pena per questi ricchi che invidiano la working… - ninaeffemele : RT @Zbarskij: Colpa del reddito di cittadinanza. Pure negli USA. Che non so più se provare pena per questi ricchi che invidiano la working… -