Addio a Enrico Papi | sostituito all’ultimo minuto L’annuncio choc spiazza tutti | ecco chi prende il suo posto

Arriva L'annuncio di Enrico Papi alla Tv8. Infatti il presentatore abbandonerà il quiz show "Guess My Age": spunta il nome di chi lo sostituirà. Enrico ha salutato con affetto la televisione che l'ha ospitato per tutti questi anni dandogli la possibilità di restare in tv. Enrico Papi abbandonerà il canale del digitale terrestre Non si ferma il valzer di conduttori tra Sky, Mediaset e Rai. La notizia dell'ultima ora è proprio un Addio imminente di Enrico Papi da Tv8. Il presentatore è timoniere del quiz show 'Guess my Age' in onda sulla rete di Sky affiliata al digitale terrestre. Infatti Papi è pronto a tornare in onda sulle reti Mediaset, prendendo la guida di 'Scherzi a Parte'.

