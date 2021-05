Tom Hiddleston annuncia la data della prima per Loki (Di venerdì 7 maggio 2021) La Marvel Entertainment ha rilasciato un promo per Loki, che vede la star Tom Hiddleston rivelare che la serie Marvel sarà presentata in anteprima su Disney + il 9 giugno, un cambiamento rispetto ai consueti debutti del venerdì dello streamer per la sua programmazione originale. Loki “Loki” dei Marvel Studios presenta il Dio del Male mentre esce dall’ombra di suo fratello in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di “Avengers: Endgame”. La serie mostrerà finalmente cosa sia accaduto a Loki, chiamato a porre rimedio a tutte le distorsioni temporali causate. Si ritrova faccia a faccia con un’organizzazione nota come Time Variance Authority. L’agenzia lo porrà di fronte a una scelta. Da un lato potrebbe semplicemente restare a guardare mentre viene del tutto cancellato dalla ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) La Marvel Entertainment ha rilasciato un promo per, che vede la star Tomrivelare che la serie Marvel sarà presentata in antesu Disney + il 9 giugno, un cambiamento rispetto ai consueti debutti del venerdì dello streamer per la sua programmazione originale.” dei Marvel Studios presenta il Dio del Male mentre esce dall’ombra di suo fratello in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di “Avengers: Endgame”. La serie mostrerà finalmente cosa sia accaduto a, chiamato a porre rimedio a tutte le distorsioni temporali causate. Si ritrova faccia a faccia con un’organizzazione nota come Time Variance Authority. L’agenzia lo porrà di fronte a una scelta. Da un lato potrebbe semplicemente restare a guardare mentre viene del tutto cancellato dalla ...

