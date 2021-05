SuperLega, pace fatta tra Uefa e i nove club ‘fuoriusciti’ (Di venerdì 7 maggio 2021) SuperLega, nove club chiedono scusa. La Uefa ha deciso, quindi, annuncia, di reintegrarli con “misure di reinserimento complete e definitive”. “Hanno riconosciuto che il progetto non sarebbe stato autorizzato in base agli Statuti e ai Regolamenti Uefa” si legge sul sito. “Una conferma formale degli impegni e delle modalità di reintegrazione e partecipazione dei club alle competizioni Uefa per club è stata concordata e firmata dalla Uefa e da questi nove club. Quei nove club riconoscono e accettano che il progetto della Super League è stato un errore e chiedono scusa ai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali, ai club europei e alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021)chiedono scusa. Laha deciso, quindi, annuncia, di reintegrarli con “misure di reinserimento complete e definitive”. “Hanno riconosciuto che il progetto non sarebbe stato autorizzato in base agli Statuti e ai Regolamenti” si legge sul sito. “Una conferma formale degli impegni e delle modalità di reintegrazione e partecipazione deialle competizioniperè stata concordata e firmata dallae da questi. Queiriconoscono e accettano che il progetto della Super League è stato un errore e chiedono scusa ai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali, aieuropei e alla ...

