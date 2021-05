Stefania Orlando sostiene il Ddl Zan (Di venerdì 7 maggio 2021) Stefania Orlando, ospite ieri sera a Dritto e Rovescio ha partecipato al dibattito intervenendo a favore del Ddl Zan. L’ex gieffina, da sempre sostenitrice dei diritti della comunità LGBTQ+, ha messo alle strette i detrattori del disegno di legge. Stefania Orlando è da molto tempo in prima fila nella lotta ai diritti civili; in particolare, ha dimostrato spesso solidarietà alla comunità LGBTQ+. Protagonista ieri sera di un dibattito a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 7 maggio 2021), ospite ieri sera a Dritto e Rovescio ha partecipato al dibattito intervenendo a favore del Ddl Zan. L’ex gieffina, da sempre sostenitrice dei diritti della comunità LGBTQ+, ha messo alle strette i detrattori del disegno di legge.è da molto tempo in prima fila nella lotta ai diritti civili; in particolare, ha dimostrato spesso solidarietà alla comunità LGBTQ+. Protagonista ieri sera di un dibattito a Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Celeste62439880 : RT @ssscarolina8: “Le nuove generazioni potranno essere educate da una legge, cresceranno con una legge per avere un futuro sicuramente più… - innsaeix : @Anna50732053 Onestamente qual è il suo problema? ??????? Cosa c'entra che ha 50 anni ed è amica di un ragazzo?Stefa… - annafranchi1961 : @Drittorovescio_ @stefyorlando Stefania Orlando non ho mai capito, da sempre, perché tu non abbia avuto in TV lo spazio che meriti - TortMarigra : RT @team_Tommaso: Motivo per guardare #drittoerovescio Stefania Orlando - TortMarigra : RT @isorrisidiem: Stefania Orlando in bianco visione celestiale buonasera #drittoerovescio -