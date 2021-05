Sony Xperia PRO arriva in Europa a sorpresa, ma non in ItaliaHDblog.it (Di venerdì 7 maggio 2021) Si trova solo in in Germania, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia. I prezzi, beh, diciamo che non sono calati…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 7 maggio 2021) Si trova solo in in Germania, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia. I prezzi, beh, diciamo che non sono calati…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Sony Xperia Sony Xperia PRO arriva in Europa a sorpresa, ma non in Italia Sony Xperia Pro arriva in Europa a sorpresa : per la precisione, in Germania, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia. I preordini sono partiti ieri, 6 maggio, mentre le consegne ...

Sony annuncia inaspettatamente l'arrivo del suo Xperia Pro anche in Europa Fino ad oggi non c'era stato alcun indizio che facesse pensare che avremmo visto il lancio dell' Xperia Pro in altri territori oltre agli Stati Uniti e il Giappone . Tuttavia Sony ha deciso di stupire tutti, annunciando che lo smartphone sarà lanciato in alcuni paesi europei selezionati , tra cui ...

