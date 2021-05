Roma, spaccio di droga nell’ex asilo ‘La Filastrocca’: cocaina nascosta nei palloncini. 2 arresti (Di venerdì 7 maggio 2021) A seguito di una segnalazione di attività di spaccio, da ricondursi ad alcuni stranieri che erano soliti utilizzare i locali in disuso dell’ex asilo “La Filastrocca”, nel pomeriggio di ieri è stato effettuato un mirato servizio di “appostamento”, da parte degli investigatori della Polizia di Stato, nei pressi della scuola. Le indagini Gli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, hanno individuato due uomini di nazionalità tunisina incamminarsi a piedi lungo il perimetro della scuola. E.S., 26enne, il più magro ed agile della coppia di malviventi, ha scavalcato la recinzione dell’ex asilo. Il complice invece è rimasto all’esterno, facendo da “palo”. Poco dopo il primo è uscito dai locali dell’asilo, scavalcando nello stesso punto, ha raggiunto l’altro ed insieme si sono allontanati, sempre pedinati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) A seguito di una segnalazione di attività di, da ricondursi ad alcuni stranieri che erano soliti utilizzare i locali in disuso dell’ex“La Filastrocca”, nel pomeriggio di ieri è stato effettuato un mirato servizio di “appostamento”, da parte degli investigatori della Polizia di Stato, nei pressi della scuola. Le indagini Gli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, hanno individuato due uomini di nazionalità tunisina incamminarsi a piedi lungo il perimetro della scuola. E.S., 26enne, il più magro ed agile della coppia di malviventi, ha scavalcato la recinzione dell’ex. Il complice invece è rimasto all’esterno, facendo da “palo”. Poco dopo il primo è uscito dai locali dell’, scavalcando nello stesso punto, ha raggiunto l’altro ed insieme si sono allontanati, sempre pedinati ...

