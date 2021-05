Regali un libro e ti ospitano gratis. L’idea del borgo di Macchiagodena (Di venerdì 7 maggio 2021) Un libro in cambio di un vacanza: succede a Macchiagodena, piccolo borgo di poco più di 1500 abitanti in provincia di Isernia che per promuovere le sue bellezze ha pensato di contare sulla passione per la lettura. Dal prossimo 15 giugno, e fino al 15 dicembre, grazie al nuovo progetto Genius Loci chiunque vorrà donare un libro al Comune potrà approfittare di un soggiorno gratuito. Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 maggio 2021) Un libro in cambio di un vacanza: succede a Macchiagodena, piccolo borgo di poco più di 1500 abitanti in provincia di Isernia che per promuovere le sue bellezze ha pensato di contare sulla passione per la lettura. Dal prossimo 15 giugno, e fino al 15 dicembre, grazie al nuovo progetto Genius Loci chiunque vorrà donare un libro al Comune potrà approfittare di un soggiorno gratuito.

