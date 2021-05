Petrolio: a New York chiude in rialzo a 64,90 dollari (Di venerdì 7 maggio 2021) New York, 7 mag. (Adnkronos/Xin) - Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno ha chiuso in aumento di 19 cents attestandosi a 64.90 dollari al barile. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) New, 7 mag. (Adnkronos/Xin) - Ilina New. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno ha chiuso in aumento di 19 cents attestandosi a 64.90al barile.

