Olanda, lo studio: api addestrare a cercare campioni infetti da covid (Di venerdì 7 maggio 2021) Un gruppo di ricercatori olandesi ha addestrato api, insetti che hanno un senso dell'olfatto insolitamente acuto, a identificare i campioni infetti da covid-19. Si tratta di una scoperta che - secondo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 maggio 2021) Un gruppo di ricercatori olandesi ha addestrato api, insetti che hanno un senso dell'olfatto insolitamente acuto, a identificare ida-19. Si tratta di una scoperta che - secondo...

Olanda, lo studio: api addestrare a cercare campioni infetti da covid Un gruppo di ricercatori olandesi ha addestrato api, insetti che hanno un senso dell'olfatto insolitamente acuto, a identificare i campioni infetti da COVID - 19. Si tratta di una scoperta che - ...

ServiceNow, il 56% degli executive vorrebbe investire in digital transformation ... Australia, Francia, Germania, Giappone, India, Irlanda, Olanda, Nuova Zelanda, Singapore, UK e USA. Lo studio ha approfondito l'impatto che la pandemia ha avuto sul mondo del lavoro e mostra come il ...

Olanda, lo studio: api addestrare a cercare campioni infetti da covid Gazzetta del Sud Olanda, lo studio: api addestrare a cercare campioni infetti da covid Per addestrare le api, gli scienziati del laboratorio di ricerca bio-veterinaria dell'Università di Wageningen hanno dato loro acqua zuccherata come ricompensa dopo aver mostrato loro campioni infetti ...

Banche cinesi sotto accusa per finanziamento deforestazione Roma, 4 mag. (askanews) – Le banche cinesi sono le seconde grandi finanziatrici di commodities collegate alla depauperamento del patrimonio di foreste pluviali nel mondo. Lo sostiene uno studio di For ...

