Masters 1000 Madrid | Matteo Berrettini | “I tifosi cileni mi hanno stimolato Con Ruud sarà una lotta”

Matteo Berrettini accede alla semifinale del Masters 1000 Madrid battendo in tre set il cileno Cristian Garin. L'italiano si prepara per la sfida di domani dopo aver vinto in rimonta con il punteggio di 5-7 6-3 6-0. Nel post partita Berrettini ha dichiarato: "Lo sport è davvero strano. Lui ha giocato in maniera solida. Io ho lottato, ho ritrovato fiducia. Nel primo game del terzo set abbiamo lottato tanto. Adesso mi riposo in vista di domani. È bello avere i tifosi, anche il tifo contro dei cileni mi ha stimolato. Il pubblico fa la differenza. Speriamo questo momento passi presto". Berrettini guarda già a domani, pronto a sfidare il norvegese Casper Ruud.

