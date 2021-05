Lukaku: «Ibra? Lui vuole vincere per sé, io per l’Inter. Credo che Conte resterà» (Di venerdì 7 maggio 2021) Sul Corriere della Sera una lunga intervista all’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku. Commenta la vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri. «Il titolo è della squadra, del club, dei tifosi, non mio. Non è che d’ora in avanti mi considererò un top player, sono uno che aiuta a vincere, mi metto sempre a disposizione dell’allenatore. Tutti i giocatori hanno fatto un salto di qualità, speriamo che la crescita possa portare altri trofei». Sull’Inter e Conte: «Per me giocare per l’Inter in serie A è sempre stato un sogno. Quando ero in Inghilterra volevo giocare per il Chelsea, poi solo per l’Inter. Ho realizzato un sogno. Ora sono con l’allenatore che, per me, è il più forte. In campo non abbiamo mai sorprese, siamo preparati a tutto. Abbiamo vinto al secondo anno, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) Sul Corriere della Sera una lunga intervista all’attaccante del, Romelu. Commenta la vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri. «Il titolo è della squadra, del club, dei tifosi, non mio. Non è che d’ora in avanti mi considererò un top player, sono uno che aiuta a, mi metto sempre a disposizione dell’allenatore. Tutti i giocatori hanno fatto un salto di qualità, speriamo che la crescita possa portare altri trofei». Sul: «Per me giocare perin serie A è sempre stato un sogno. Quando ero in Inghilterra volevo giocare per il Chelsea, poi solo per. Ho realizzato un sogno. Ora sono con l’allenatore che, per me, è il più forte. In campo non abbiamo mai sorprese, siamo preparati a tutto. Abbiamo vinto al secondo anno, ...

Advertising

Gazzetta_it : Lukaku: 'Conte resta. Ibra vuol vincere per sé, io e CR7 per la squadra' @Inter - Gazzetta_it : #IbraLukaku, saga infinita. E #Zlatan replica a Romelu con... un cappuccino - fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - lccatt : RT @Gazzetta_it: Lukaku: 'Conte resta. Ibra vuol vincere per sé, io e CR7 per la squadra' @Inter - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Lukaku: 'Conte resta. Ibra vuol vincere per sé, io e CR7 per la squadra' @Inter -