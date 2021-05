LIVE – Cosenza-Monza 0-3, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di venerdì 7 maggio 2021) La DIRETTA LIVE di Cosenza-Monza, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. La stagione regolare volge al termine, ma restano ancora dei verdetti da emettere per completare il quadro di promozioni, retrocessioni, playoff e playout. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di venerdì 7 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Cosenza-Monza 0-3 (72? Balotelli, 82? D’Errico, 88? Diaw) CLICCA QUI PER LA CRONACA DEL MATCH FINALE – Il Monza batte il Cosenza per ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Ladi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di. La stagione regolare volge al termine, ma restano ancora dei verdetti da emettere per completare il quadro di promozioni, retrocessioni, playoff e playout. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di venerdì 7 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-3 (72? Balotelli, 82? D’Errico, 88? Diaw) CLICCA QUI PER LA CRONACA DEL MATCH FINALE – Ilbatte ilper ...

Advertising

JHTips71 : ?? [!!LIVE!!] ?? Cosenza x Monza ?? Over 0.5 Goals ?? Odd 1.80 ?? 3u at Bet365 ?? Curta se esta comigo nessa! - tuttomonza : LIVE #SerieB #Cosenza-#Monza 0-0: si chiude a reti inviolate il primo tempo - infoitsport : Live Cosenza – Monza: 0 – 0, sfida da dentro o fuori - OnorioFerraro : ?? #CosenzaMonza, c'è anche Galliani. Match salvezza per i lupi, ma sulla strada ci sono i brianzoli che sognano la… - SotterraneiPop : RT @solocosenza: Le formazion i uffiiali di #COSMON dalle 14.00 la nostra consueta diretta web -