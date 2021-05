Laterza torna sulla polemica Fedez - Rai | ' Il cantante non ha subito nessuna censura'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laterza torna

Il sito di Firenze

outstream 'Per quanto riguarda Fedez - ha osservato- in nome della libertà di espressione, si è messa in questione la possibilità stessa della Rai di discutere contenuti e modalità della sua ...La formazione di Misterè leader della graduatoria con 55 punti e cinque lunghezze di ... (agg Michela Colombo) RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Monterosi, è quasi fatta!a vincere il Siena ...In una lettera a Repubblica il presidente della storica casa editrice difende il ruolo di editore della tv pubblica. "Ha diritto a fare ogni tipo di scelta" ...Sono 25 i siti pronti ad essere aperti a Bari e in Puglia e 35 i luoghi in Basilicata: prenotazioni da sabato 8 maggio a patto che le regioni diventino gialle Se la Puglia e la Basilicata, come è prob ...