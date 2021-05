Insegnante positivo e classi in quarantena, il sindaco chiude le scuole: 'Dad per tutti' (Di venerdì 7 maggio 2021) VISSO - Rischio contagi nella scuola di Visso , il sindaco chiude tutto, dall'asilo nido alla secondaria di primo grado. Gian Luigi Spiganti Maurizi ha firmato un'ordinanza che dispone dal 10 al 14 ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 7 maggio 2021) VISSO - Rischio contagi nella scuola di Visso , iltutto, dall'asilo nido alla secondaria di primo grado. Gian Luigi Spiganti Maurizi ha firmato un'ordinanza che dispone dal 10 al 14 ...

Advertising

RacheleViola26 : @valy_s Il mio bimbo va in prima materna in un plesso dove ci sono anche le elementari, sempre in presenza da sette… - labatteriaxx : @0LTR3 guardiamo il lato positivo, fai layout stupendi, fancam pure, aspirante cuoca, possibile lavoro con le mucch… - unmagroio : @passantedimezzo @signorailimonii Se un alunno è positivo tutti i compagni di classe vanno in quarantena. L'insegn… - esseffesse : RT @iannetts70: Mia nipote è stata chiamata per fare una supplenza per un' insegnante di sostegno che lavora part-time anche in una nota ca… - iannetts70 : Mia nipote è stata chiamata per fare una supplenza per un' insegnante di sostegno che lavora part-time anche in una… -