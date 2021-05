Gubbio, esplosione in una fabbrica di cannabis: un morto e tre feriti. Si scava ancora tra le macerie (video) (Di venerdì 7 maggio 2021) esplosione in una fabbrica di cannabis a Gubbio. I vigili del fuoco hanno tirato fuori dalle macerie un ragazzo di 20 anni. Si scava per recuperare una donna dispersa mentre altre due persone sono state estratte vive dalle macerie. La deflagrazione, avvenuta molto probabilmente a causa di una fuga di gas, che ha provocato il crollo di un intero piano dell’edificio. Uno delle persone è sotto le macerie e comunica coi soccorritori via cellulare. Una la vittima accertata, per ora. Mentre uno dei due superstiti all’esplosione sarebbe grave ed è stato soccorso sul posto dal personale del 118 e poi trasferito in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena. Un altro ferito è invece all’ospedale di Branca. Risulta ancora ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021)in unadi. I vigili del fuoco hanno tirato fuori dalleun ragazzo di 20 anni. Siper recuperare una donna dispersa mentre altre due persone sono state estratte vive dalle. La deflagrazione, avvenuta molto probabilmente a causa di una fuga di gas, che ha provocato il crollo di un intero piano dell’edificio. Uno delle persone è sotto lee comunica coi soccorritori via cellulare. Una la vittima accertata, per ora. Mentre uno dei due superstiti all’sarebbe grave ed è stato soccorso sul posto dal personale del 118 e poi trasferito in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena. Un altro ferito è invece all’ospedale di Branca. Risulta...

emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio, due persone estratte vive dai #vigilidelfuoco che sono riusciti a stabilire un contatto con… - rtl1025 : ?? Una violenta esplosione ha interessato un'abitazione nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Secondo le p… - TgLa7 : ++ Esplosione in casa a #Gubbio, due dispersi ++ Crollato tetto e un piano edificio, due estratti vivi. In base all… - rosariaraffone : RT @repubblica: ?? Gubbio, il video: il momento dell'esplosione nel laboratorio di cannabis light. Bilancio attuale: un morto, tre feriti e… - akille15 : Gubbio, esplosione in una azienda di cannabis legale: un morto, una donna dispersa. -