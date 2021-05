Giù dall' impalcatura del viadotto | operaio muore dopo un volo di 30 metri

(Di venerdì 7 maggio 2021) Cadeundi circa 30. Non c'è stato nulla da fare nel pomeriggio di oggi per l'jesino di 55 anni. La tragedia è avvenuta in un cantiere di Campomarino, ...

AGI - Agenzia Italia

Cade dall'impalcatura, muore dopo un volo di circa 30 metri. Non c'è stato nulla da fare nel pomeriggio di oggi per l'operaio jesino di 55 anni. La tragedia è avvenuta in un cantiere di Campomarino, in ...