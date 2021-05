Giro d’Italia 2021: il borsino dei favoriti. Egan Bernal e Simon Yates un gradino sopra tutti, occhio a Evenepoel (Di venerdì 7 maggio 2021) Ieri la presentazione delle squadre, oggi siamo alla vigilia del via. Domani scatta l’edizione numero 104 del Giro d’Italia: si parte da Torino, con una breve cronometro individuale. Regnerà l’incertezza in questa Corsa Rosa, visto che il numero di papabili per il Trofeo Senza Fine è ricco di nomi. Due corridori sono un gradino sopra tutti: il colombiano delle Ineos Grenadiers Egan Bernal ed il britannico della Bike Exchange Simon Yates. Visto un percorso ricco di montagne e privo di tanti chilometri contro il tempo, entrambi possono esaltarsi con le proprie doti da scalatore. Tra i due litiganti occhio alla coppia della Deceuninck Quick-Step che può inserirsi. Due giovani pronti a dare spettacolo. Remco ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Ieri la presentazione delle squadre, oggi siamo alla vigilia del via. Domani scatta l’edizione numero 104 del: si parte da Torino, con una breve cronometro individuale. Regnerà l’incertezza in questa Corsa Rosa, visto che il numero di papabili per il Trofeo Senza Fine è ricco di nomi. Due corridori sono un: il colombiano delle Ineos Grenadiersed il britannico della Bike Exchange. Visto un percorso ricco di montagne e privo di tanti chilometri contro il tempo, entrambi possono esaltarsi con le proprie doti da scalatore. Tra i due litigantialla coppia della Deceuninck Quick-Step che può inserirsi. Due giovani pronti a dare spettacolo. Remco ...

Advertising

giroditalia : Dal 1931 è il faro del #Giro d'Italia. Un simbolo che compie 90 anni e che ha saputo rinnovarsi nel tempo. Per la… - giroditalia : ????? We're coming! | Stiamo arrivando! ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello de… - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - TriatletaSilva : RT @giroditalia: Dal 1931 è il faro del #Giro d'Italia. Un simbolo che compie 90 anni e che ha saputo rinnovarsi nel tempo. Per la prima… - AnaDono_ : RT @giroditalia: ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ? -