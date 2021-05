Francesco Chiofalo pubblica un video che dimostra che la paparazzata tra la sua ex Antonella Fiordelisi e Akash Kumar era finta! (Di venerdì 7 maggio 2021) Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati da alcune settimane. La lunga e a tratti tormentata storia tra l’ex protagonista di Temptation Island e la bella influencer e schermitrice era giunta ufficialmente al capolinea. Intanto dal primo maggio Chiofalo non pubblicava storie sul suo Instagram e tra i follower stava crescendo la curiosità in merito a questo silenzio. Nel frattempo la sua ex era stata paparazzata dal sitoWhoopsee.itcon l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e modello Akash Kumar. E in molti hanno pensato che il silenzio di Chiofalo fosse legato proprio a questo episodio. Ora Francesco Chiofalo pubblica un video che ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 7 maggio 2021)si sono lasciati da alcune settimane. La lunga e a tratti tormentata storia tra l’ex protagonista di Temptation Island e la bella influencer e schermitrice era giunta ufficialmente al capolinea. Intanto dal primo maggiononva storie sul suo Instagram e tra i follower stava crescendo la curiosità in merito a questo silenzio. Nel frattempo la sua ex era statadal sitoWhoopsee.itcon l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e modello. E in molti hanno pensato che il silenzio difosse legato proprio a questo episodio. Oraunche ...

