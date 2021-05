Covid, indice di contagio a 0,89. Nell’Italia in giallo vanno giù anche i ricoveri in terapia intensiva (Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) l’indice di contagiosità del Covid passa a 0,89 (un lieve incremento rispetto allo 0,85 della scorsa settimana). L’Italia si colora di giallo La buona notizia è che l’Italia si colora finalmente di giallo, tranne Val d’Aosta e Sardegna che probabilmente saranno di colore arancione, cioè con rischio moderato. L’incidenza dei casi, invece, sempre secondo gli ultimi dati raccolti, è in discesa, passando dal valore di 146 casi per 100mila abitanti a quota 127mila per 100mila abitanti. L’epidemia rallenta dunque decisamente la sua corsa anche se la Fondazione Gimbe segnala un aumento di casi di infezione nelle fasce 3-5 e 6-10 anni. Una conseguenza che ci si attendeva dopo la riapertura delle scuole. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) l’disità delpassa a 0,89 (un lieve incremento rispetto allo 0,85 della scorsa settimana). L’Italia si colora diLa buona notizia è che l’Italia si colora finalmente di, tranne Val d’Aosta e Sardegna che probabilmente saranno di colore arancione, cioè con rischio moderato. L’incidenza dei casi, invece, sempre secondo gli ultimi dati raccolti, è in discesa, passando dal valore di 146 casi per 100mila abitanti a quota 127mila per 100mila abitanti. L’epidemia rallenta dunque decisamente la sua corsase la Fondazione Gimbe segnala un aumento di casi di infezione nelle fasce 3-5 e 6-10 anni. Una conseguenza che ci si attendeva dopo la riapertura delle scuole. LEGGI ...

