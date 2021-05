Covid, Brusaferro: 'Curva in decrescita in tutte le Regioni' | Di Maio: 16/5 data auspicabile per superare il coprifuoco (Di venerdì 7 maggio 2021) Il ministro Di Maio indica il 16 maggio come data 'auspicabile per superare il coprifuoco' precisando che 'ovviamente non è un liberi tutti'. Intanto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, spiega ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 maggio 2021) Il ministro Diindica il 16 maggio comeperil' precisando che 'ovviamente non è un liberi tutti'. Intanto il presidente dell'Iss, Silvio, spiega ...

Advertising

LIDAMUGNAI : RT @Adnkronos: #Coronavirus Italia, 'decrescita in tutte le Regioni e Province'. - Adnkronos : #Coronavirus Italia, 'decrescita in tutte le Regioni e Province'. - cimbolano : Brusaferro: decrescita della curva in tutte le regioni. L'età media scende a 41 anni. - FirenzePost : Covid: Curva contagi in decrescita, età media 41 anni. Lo afferma Brusaferro - NuovoSud : Covid, Brusaferro: curva in decrescita in tutte le Regioni -