Condannato all’ergastolo per omicidio | napoletano evade dal carcere È caccia all’uomo

Un detenuto napoletano è evaso dal carcere di Perugia. Sono in corso le ricerche da parte di tutte le forze di polizia in particolare nella zona di Capanne dove si trova la struttura detentiva. Si tratta di D.D.A., Condannato all'ergastolo per un omicidio a Napoli. Il fuggitivo stava lavorando nell'area all'esterno del carcere.

