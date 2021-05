Clamoroso Nadal! Fuori con Zverev. Berrettini alla prova Garin

Advertising

lorenzofares : Sarà un caso, ma la partita gira dal 1° punto del settimo game, quando #Nadal ???? sbaglia un dritto clamoroso. Da lì… - CarlaoBot : RT @qnazionale: Jannik, ko che fa male: “Ma con questa sconfitta crescerò” (Pierelli). Lezione di Nadal a Carlos l’erede (Bertellino). Clam… - qnazionale : Jannik, ko che fa male: “Ma con questa sconfitta crescerò” (Pierelli). Lezione di Nadal a Carlos l’erede (Bertellin… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Nadal

è il padrone di questa superficie - aveva detto il tedesco campione delle Finals nel 2018 - , giocare contro di lui e a casa sua è certamente quanto di più difficile possa succedere a un ...Meglio di Federer vse Ronaldo vs Messi? Non possiamo dimenticarci poi dell impresa di ... Il tutto dopo aver fatto un lavoroin funzione di van Aert all Amstel . Roglic è stato ...Racchetta e pallina protagoniste assolute ai Laureus Awards 2021. Nel corso della cerimonia trasmessa in streaming da Siviglia, la giuria della manifestazione istituita nel 1999 da Daimler e Richemont ...Manolo Santana – dalle 13 [3] D. Thiem vs J. Isner non prima delle 15 [1] R. Nadal vs [5] A. Zverev non prima delle 19 A. Bublik vs C. Ruud [8] M. Berrettini vs [16] C. Garin MADRID – Fuori la testa d ...