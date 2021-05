Canoa | Europei slalom Ivrea 2021 | argento nel C1 a squadre per Colazingari | Ivaldi e Micozzi

(Di venerdì 7 maggio 2021) Prima medaglia per l’Italia aglididi, validi come ultima chance di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Sulle acque della Dora Baltea si sono assegnati i titoli continentali a: Flavionium Subiaco), Roberto(Carabinieri) e Raffaello(Marina Militare) hanno conquistato la medaglia d’nel C1 a. I tre azzurri hanno staccato il secondo miglior tempo in 96.01. Ininfluente il tocco alla porta 23 (2? di penalita’), visto che a firmare il successo e’ stato il “dream team” della Slovacchia con un percorso netto e il tempo di 91.86 (+4.15). Completa il podio la Slovenia con il tempo di 99.38, appesantito da 4? di ...

Ad Ivrea si è alzato il sipario suglidiSlalom, in programma fino a domenica 9 maggio e validi come ultima finestra di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Nella prima giornata di gare allo Stadio della, ...Extreme Slalom: Lorand Gjoshi (IvreaClub) e Agata Spagnol (Club Sacile).Gli Europei di canoa slalom sono proseguiti ad Ivrea oggi, venerdì 7 maggio: in palio nella sessione pomeridiana le prime medaglie continentali della rassegna, quelle assegnate nelle prove a squadre, ...La seconda giornata degli Europei di Canoa 2021 di Ivrea è partita quest’oggi con le batterie valide per il C1 maschile e femminile ed è una giornata proficua per l'Italia. Fra gli uomini fa benissimo ...