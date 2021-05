Brutta notizia per Barbara D' Urso | Domenica Live verso la chiusura definitiva | l' indiscrezione

(Di venerdì 7 maggio 2021) Con l'estate ormai alle porte, Mediaset sta studiando il nuovo palinsesto per la prossima stagione televisiva di Canale 5, nei prossimi mesi potremmo vedere molte novità. Lo storico programmale,, sta per chiuderemente. È questa lache sta circolando in queste ore, proprio nel giorno del compleanno della conduttrice.D'oggi spegne 64 candeline ma si trova a fare i conti con un drastico ridimensionamento.D', stop alaL'l'ha lanciata Dagospia, a quanto pare anche...

Advertising

Claudio26520120 : RT @domecaruso71: @Claudio26520120 Soprattutto positivi. I contagi stanno diminuendo ed è una brutta notizia. Di questo passo crolla tutto - InterAndrew33 : @milanismo1968 @Lombardiamia @donatony @Gazzetta_it @Inter Ho una brutta notizia per te allora, non sai leggere - domecaruso71 : @Claudio26520120 Soprattutto positivi. I contagi stanno diminuendo ed è una brutta notizia. Di questo passo crolla tutto - RobertoDegrass1 : @LegaSalvini Pensa se era una brutta notizia. Sempre più nazisti.. - scarlwalker : Giorno 2 senza Baekhyun chissà quale brutta notizia arriverà oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Brutta notizia

Ultim'ora News

Ma la veraè il nuovo infortunio di Davis, appena nove minuti in campo prima di uscire per problemi alla schiena e dopo essere aver accusato anche una leggera distorsione alla caviglia,...per gli appassionati di Grey's Anatomy. Il cast dell'amatissima serie creata da Shonda Rhimes sta per perdere un altro dei personaggi storici. Ad annunciare l'uscita di scena dell'...Le due star sono diventate spoiler viventi, soprattutto nel circuito dei blockbuster: e Sanada tornerà in Mortal Kombat e Army of the Dead!1' di lettura 07/05/2021 - Brutta nottata per due giovani ragazzi che avevano scelto di passare la notte in tenda sui monti Sibillini. I giovani sono stati sorpresi dal cattivo tempo sul Castel Manard ...