Anzio, arrestato l’uomo che ha picchiato e costretto a spogliarsi il ragazzo di 28 anni poi ripreso con lo smartphone (Di venerdì 7 maggio 2021) Aveva costretto un ragazzo di 28 anni a camminare nudo insieme alla sua fidanzata lungo le vie di Anzio, picchiandolo e riprendendolo con lo smartphone. Il video è finito sui social network e ha permesso agli agenti della squadra investigativa del commissariato di Anzio, coordinati dalla Procura di Velletri, di rintracciarlo e arrestarlo. Le immagini diffuse dall’uomo, fanno sapere dalla procura, un pregiudicato con numerosi precedenti penali, hanno generato un vero e proprio allarme sociale per la loro crudeltà e fatto scattare le indagini delle forze dell’ordine. Alla base del comportamento dell’uomo, pare ci sia stato un diverbio avuto alle prime ore del mattino del 23 aprile, e il ventottenne avrebbe dovuto pagarla in quel modo. “Guarda alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Avevaundi 28a camminare nudo insieme alla sua fidanzata lungo le vie di, picchiandolo e riprendendolo con lo. Il video è finito sui social network e ha permesso agli agenti della squadra investigativa del commissariato di, coordinati dalla Procura di Velletri, di rintracciarlo e arrestarlo. Le immagini diffuse dal, fanno sapere dalla procura, un pregiudicato con numerosi precedenti penali, hanno generato un vero e proprio allarme sociale per la loro crudeltà e fatto scattare le indagini delle forze dell’ordine. Alla base del comportamento del, pare ci sia stato un diverbio avuto alle prime ore del mattino del 23 aprile, e il ventottenne avrebbe dovuto pagarla in quel modo. “Guarda alla ...

