Alle 11.30 via alle libere Che guerra tra Hamilton e Verstappen in Spagna (Di venerdì 7 maggio 2021) Oggi, con le due sessioni di prove libere , scatta il GP di Spagna, quarta tappa del mondiale. Ad inasprire la rivalità tra Mercedes e Red Bull è arrivata la notizia che i Bibitari hanno strappato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Oggi, con le due sessioni di prove, scatta il GP di, quarta tappa del mondiale. Ad inasprire la rivalità tra Mercedes e Red Bull è arrivata la notizia che i Bibitari hanno strappato ...

Advertising

petergomezblog : Fuori i partiti dalla Rai, mozione di @CarloCalenda per accelerare l’iter delle proposte di riforma: “Via alla disc… - enpaonlus : Lo zoo di Berna inaugura 'il percorso del bracconiere': fucili finti ai bambini per sparare agli stambecchi… - JuventusFCYouth : Alle 13 ??via a #JuveRoma #Under19! Così in campo i bianconeri: Garofani; Leo, de Winter, Riccio, Ntenda; Soule, Mi… - igorilicboni : Domenica 9 in occasione della festa della #Europa sarò al presidio #Torino città dell'Europa. Via Garibaldi angolo… - biiebsmile : Perché lui torna il giorno dopo e finisce alle 8 e arriva a casa verso le 8.30 se va tutto bene e io vado via alle… -