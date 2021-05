Ad un passo dalla A…esplode la festa in città (Di venerdì 7 maggio 2021) Una città in attesa. Al fischio finale, a Salerno è esplosa la festa: la Salernitana è ad un passo dal sogno, ad un passo dalla serie A. All’esterno dell’Arechi, i tifosi hanno bloccato il pullman per festeggiare i calciatori per poi dirigersi sotto casa di Mister Castori, costretto alla quarantena dopo la positività al Covid. Le foto e i video dei festeggiamenti di oggi WhatsApp Video 2021-05-07 at 18.29.45 WhatsApp Video 2021-05-07 at 20.10.54 WhatsApp Video 2021-05-07 at 21.53.01 (1) WhatsApp Video 2021-05-07 at 21.53.25 Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 maggio 2021) Unain attesa. Al fischio finale, a Salerno è esplosa la: la Salernitana è ad undal sogno, ad unserie A. All’esterno dell’Arechi, i tifosi hanno bloccato il pullman per festeggiare i calciatori per poi dirigersi sotto casa di Mister Castori, costretto alla quarantena dopo la positività al Covid. Le foto e i video dei festeggiamenti di oggi WhatsApp Video 2021-05-07 at 18.29.45 WhatsApp Video 2021-05-07 at 20.10.54 WhatsApp Video 2021-05-07 at 21.53.01 (1) WhatsApp Video 2021-05-07 at 21.53.25 Consiglia

