Ylenia Lombardo: la giovane mamma ritrovata carbonizzata in casa a San Paolo Bel Sito (Di giovedì 6 maggio 2021) Ylenia Lombardo, giovane mamma di 33 anni, è stata ritrovata cadavere e semicarbonizzata a San Paolo Bel Sito, dalle parti di Nola in provincia di Napoli. Ylenia era nata a Pago del Vallo di Lauro in provincia di Avellino. Ieri pomeriggio alcuni vicini di casa avevano visto del fumo uscire dal suo appartamento in corso Ferdinando Scala. I carabinieri della compagnia di Nola sono al lavoro, sotto il coordinamento della Procura locale, per accertare la causa e la dinamica della morte. Sul posto per i rilievi i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. In casa della 33enne chi indaga ha trovato anche tracce di sangue. Come riportato dal Mattino, due passanti sono arrivati fino all'uscio ...

