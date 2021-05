Vasco Rossi | furia sui social | il video è bloccato in alcuni paesi

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ilche riproduceconcerti divienein: il cantante è una verasuiSono giorni difficili per il mondo dello spettacolo,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

vascorossi : Il cubo di Vasco rimarrà all’asta fino alle 18.00 del 21 maggio. Ecco il link diretto: - shearxxx : @mirkonicolino Ormai è tardi (cit. Vasco Rossi) - AgrapidiL : RT @asmistaken: E tu parli, parli di cose che passano (...) Ed il sole dorme (...) Ora i tuoi sogni volano (...) - radiocalabriafm : VASCO ROSSI - GUAI - RSD_studiodelta : n°2?? Vasco Rossi - Una Canzone D’Amore Buttata Via #Richieste #RadioStudioDelta -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Dopo di che sono stati tanti gli artisti che gli hanno esternato la propria solidarietà e hanno detto di condividere ciò che lui ha detto, per esempio, Ermal Meta, Da Lodo Guenzi de Lo ...Non c'è solo il nome di battesimo in comune. "dice: 'Nel dubbio meglio la verità'. E anche io penso che nelle canzoni si debba essere autentici". Le similitudini finiscono qui, ma questo è il modo in cuiBrondi si approccia alla ...Il video che riproduce alcuni concerti di Vasco Rossi viene bloccato in alcuni paesi: il cantante è una vera furia sui social ...Instagram censura Vasco Rossi è incredibile ma è successo davvero. E' lo stesso cantante rock di Zocca a comunicare l'accaduto in un post ...